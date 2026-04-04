Cavese-Casertana, le probabili formazioni: Prosperi si affida ad Orlando Al Simonetta Lamberti (ore 20.30), aquilotti vogliono punti salvezza, i falchetti sognano il podio

Un derby rovente. La Cavese vuole avvicinarsi alla salvezza, la Casertana sogna di scavalcare Salernitana e Cosenza per prendersi momentaneamente il terzo posto in classifica. Alle ore 20:30 è tempo di supersfida al Simonetta Lamberti. I metelliani, reduci dalla sosta forzata per il rinvio della sfida con l’Atalanta Under 23, sognano un successo fondamentale per il discorso permanenza in serie C. I falchetti invece, in pieno volo, vanno a caccia di punti pesantissimi.

Le scelte

Prosperi deve fare i conti con le defezioni di Loreto e Yabre. Fondamentale il recupero di Awua in mezzo al campo, con una mediana muscolare con Munari e Visconti. Orlando agirà da seconda punta alle spalle di Gudjhonsen. Nella Casertana invece ritorna Kontek in difesa mentre in attacco, oltre all’insostituibile Butic, possibile chance dal 1’ per Bentivegna al posto di Casarotto.

Il prepartita dei due allenatori

In conferenza stampa, i due tecnici presentano la sfida: «Siamo in un momento felice ma sappiamo che non è facile – spiega Fabio Prosperi -. Ci siamo meritati di giocarci la salvezza diretta a cinque giornate dalla fine e dobbiamo provare a chiudere questo discorso raggiungendo un obiettivo davvero importante. La sosta ci ha permesso di migliorare la condizione di tutti, seppur non riuscendo a recuperare l’intero organico». La Casertana invece vuole continuità: «Veniamo da numeri importanti, quello che stiamo facendo è qualcosa di importante. Siamo alla vigilia di una gara difficile, contro una squadra forte che si è costruita un percorso importante con un ottimo allenatore. Nel loro catino hanno fatto vittime eccellenti, ma noi vogliamo portare a casa un altro risultato positivo. Dobbiamo continuare nel nostro percorso».

Cavese-Casertana, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Macchi, Munari, Awua, Visconti, Diarrassouba; Orlando, Gudjhonsen. Allenatore: Prosperi.

Casertana (3-5-2): De Lucia; Heinz, Martino, Kontek; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli, Liotti; Butic, Bentivegna. Allenatore: Coppitelli.