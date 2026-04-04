Ladri entrano nella sacrestia e rubano tutto l'oro votivo del Santo Pasqua amara per i fedeli devoti a San Rocco: svuotata la cassaforte a muro

Pasqua amara per i fedeli di San Rocco di Sala Consilina. Nelle scorse ore, infatti, i malviventi hanno portato via tutto l'oro votivo custodito nella sacrestia.

Il colpo sarebbe avvenuto Venerdì Santo: i banditi dopo essersi introdotti all'interno sono riusciti a forzare la cassaforte a muro all'interno della quale erano custoditi gli oggetti preziosi che i fedeli avevano donato alla statua del Santo.

Tutto portato via e razziato senza pietà: il valore del bottino è in corso di quantificazione, ma sicuramente ammonta a svariate migliaia di euro.

Al di là del valore prettamente economico, però, il furto nella sacrestia è un colpo al cuore della comunità salese. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale compagnia: non si esclude che l'autore, o gli autori, conoscessero bene il posto dal momento che hanno agito in maniera scientifica.