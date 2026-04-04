Salernitana, anche Gyabuaa verso il forfait: Cosmi ha due dubbi Il mediano non verrà rischiato con il Benevento. Cosmi deve fare i conti con una mediana risicata

Una defezione dopo l’altra. La marcia d’avvicinamento al derby con il Benevento in casa Salernitana è foriera di notizie tutt’altro che positive dall’infermeria. Dopo i sospiri per i recuperi di Berra, Golemic e Arena (i primi due in rampa di lancio per provare a dare solidità ad un reparto arretrato reduce dalla cinquina di Potenza), per Serse Cosmi gli ultimi tre giorni hanno praticamente tolto la possibilità di schierare tre titolari.

Il primo a fermarsi in ordine di tempo era stato Galo Capomaggio. Per l’argentino lesione al soleo e tempi di recupero stimati in un mese. Il mediano dovrebbe tornare per i playoff. Poi l’ansia per le condizioni di Eddy Cabianca. Il difensore è alle prese con un risentimento muscolare al polpaccio. Sarebbe escluso il timore di una lesione e di uno stop più lungo ma con il Benevento sarà ai box. Nelle ultime ore invece, per stessa ammissione di Cosmi, anche da Emmanuel Gyabuaa non sono arrivate risposte positive. Il mediano si trascina un problema al piede sinistro messo già a dura prova durante la sfida con il Catania. Allora Cosmi preferì risparmiarlo nel primo tempo della sfida con la Casertana, ora il nuovo acciacco e il rischio forfait sempre più concreto.

Per Cabianca e Gyabuaa vale lo stesso discorso: niente rischi e corse contro il tempo, si pensa soltanto a portare i calciatori al top della condizione per i playoff. Al posto di Cabianca, con Berra e Golemic, dovrebbe strappare una riconferma Matino. In mezzo al campo invece, Tascone e Carriero sono in vantaggio su De Boer per le due maglie da mezzali. In cabina di regia possibile nuova chance per Di Vico.