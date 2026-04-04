Amalfi, mezzo milione di euro per recuperare l'ex monastero di San Benedetto Il progetto prevede la sistemazione del piano superiore della storica struttura

Un nuovo intervento di recupero interesserà l’ex monastero di San Benedetto, sede del Comune di Amalfi: sono stati infatti aggiudicati i lavori per il recupero dei locali all’ultimo piano dell’edificio, sovrastanti il corridoio d’ingresso alla Biblioteca - abbandonati da decenni e in condizioni di estremo degrado - e a una parte del Salone Morelli.

Per raggiungere questo obiettivo, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha stanziato circa 500mila euro di fondi di bilancio comunale per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

«Dopo i lavori di restyling di Piazza Municipio - in via di completamento e finanziati per 1 milione e 500 mila euro - ed il restauro delle facciate di Palazzo S. Benedetto fronte mare e Piazza Municipio - finanziate con poco meno di 800 mila euro - si procederà al recupero organico e complessivo degli ambienti che originariamente hanno ospitato aule scolastiche» spiega il Sindaco Daniele Milano che ha spiegato l’intervento anche in un breve video lanciato sui social.

L’intervento già avviato con il recupero di una stanza che accoglierà una parte della nuovo archivio storico comunale comprende inoltre anche la sistemazione della ex sede dell’associazione pensionati che, da gennaio 2023, è invece ospitata in una più accogliente e accessibile ubicazione individuata nei locali dell’ex azienda di soggiorno e turismo. Con questo intervento, che va ad aggiungersi ai lavori in corso per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso Palazzo San Benedetto e che presto doterà la struttura comunale di un ascensore esterno.

«Gli interventi oggetto dell'appalto e descritti nel seguito riguardano la messa in sicurezza definitiva e ristrutturazione degli ultimi due solai dell’edificio, il rifacimento degli impianti idrici e di scarico esistenti, l'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti con la finalità dell'ottenimento di agibilità dei nuovi uffici comunali attraverso una nuova distribuzione degli spazi interni» conclude il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Matteo Bottone.