Banda della marmotta in azione nella notte di Pasqua: colpo all'Atm di Polla Indagini in corso da parte dei carabinieri

La "banda della marmotta" torna in azione nel Vallo di Diano. Nella notte di Pasqua i malviventi hanno colpito un istituto bancario nel comune di Polla. Il raid è avvenuto in via Campo La Scala. Secondo una prima ricostruzione, l'assalto sarebbe stato caratterizzato da due violente esplosioni, grazie alle quali i malviventi sarebbero riusciti a sradicare il bancomat e portarlo via. La tecnica sarebbe la solita: i componenti della banda avrebbero introdotto del gas nello sportellino del bancomat, salvo poi provocare la violenta esplosione. Ingenti i danni provocati alla struttura. Il bottino non è stato ancora quantificato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. I militari, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, proveranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e a risalire ai responsabili del colpo.