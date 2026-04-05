Banda della marmotta in azione nella notte di Pasqua: colpo all'Atm di Polla

Indagini in corso da parte dei carabinieri

banda della marmotta in azione nella notte di pasqua colpo all atm di polla
Polla.  

La "banda della marmotta" torna in azione nel Vallo di Diano. Nella notte di Pasqua i malviventi hanno colpito un istituto bancario nel comune di Polla. Il raid è avvenuto in via Campo La Scala. Secondo una prima ricostruzione, l'assalto sarebbe stato caratterizzato da due violente esplosioni, grazie alle quali i malviventi sarebbero riusciti a sradicare il bancomat e portarlo via. La tecnica sarebbe la solita: i componenti della banda avrebbero introdotto del gas nello sportellino del bancomat, salvo poi provocare la violenta esplosione. Ingenti i danni provocati alla struttura. Il bottino non è stato ancora quantificato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. I militari, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, proveranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e a risalire ai responsabili del colpo.

Ultime Notizie