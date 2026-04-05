Salernitana-Benevento, i convocati di Cosmi: out in quattro Le scelte del tecnico granata

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Benevento, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Per Cosmi pesano le defezioni di Cabianca, Gyabuaa e Capomaggio. Ancora fuori anche Inglese, per il quale si spera nel recupero per la post season. Rientrano invece a disposizione Brancolini, Arena, Golemic e Anastasio.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 6 de Boer, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.