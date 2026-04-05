Salernitana-Benevento, i convocati di Cosmi: out in quattro

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Benevento, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Per Cosmi pesano le defezioni di Cabianca, Gyabuaa e Capomaggio. Ancora fuori anche Inglese, per il quale si spera nel recupero per la post season. Rientrano invece a disposizione Brancolini, Arena, Golemic e Anastasio.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio;
CENTROCAMPISTI: 6 de Boer, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.