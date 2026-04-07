Trovato in possesso di 29 dosi di cocaina: arrestato un minorenne nell'Agro Operazione della Polizia di Stato

Un minorenne è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina a Nocera Inferiore. L'operazione è stata effettuata dagli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato il giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Nocera Inferiore, la mattina del 1° aprile, hanno notato un ragazzo mentre parlava con altro giovane a bordo di un’autovettura in sosta in via San Prisco nel comune di Nocera Inferiore. Entrambi, da subito, si mostravano insofferenti al controllo di polizia. Nel corso della perquisizione il minorenne è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e di di una cospicua somma di denaro.

Pertanto, gli agenti hanno accompagnato il minore al Commissariato e dopo gli accertamenti di rito lo hanno arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni che ha anche applicato nei confronti del minore la misura cautelare della permanenza in casa.