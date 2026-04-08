Scappa in bici e lancia l'involucro con la droga: arrestato dalla Polizia Operazione della Polizia di Stato nella Piana del Sele

Un giovane marocchino, incensurato e regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto tra Eboli e Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività è stata svolta dalla Polizia di Stato con gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia.

L’attività si inserisce nell’ambito di mirati servizi di osservazione e controllo del territorio effettuati nella zona di Santa Cecilia, nel comune di Eboli. Nel corso del servizio, gli operatori hanno notato una persona a bordo di una bicicletta che, alla vista della pattuglia, tentava di darsi alla fuga lungo una strada limitrofa, lanciando contestualmente di un involucro.

Gli agenti provvedevano immediatamente al recupero del materiale abbandonato e, poco dopo, riuscivano a bloccare il giovane, sottoponendolo a controllo e a perquisizione personale.

All’esito dell’attività, il giovane è stato trovato in possesso di 152,60 grammi di hashish, suddivisa in due pezzi, nonché di una forbice, un coltello con lama intrisa della stessa sostanza, bustine in cellophane idonee al confezionamento e una custodia per bilancino elettronico. In base agli elementi raccolti, il giovane è stato tratto in arresto.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida