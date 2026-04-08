Lutto Salernitana Women: scompare Della Calce, tecnico dell’under 15 Una brutta notizia scuote il club granata e il mondo dilettantistico granata

Una brutta notizia scuote il mondo calcistico salernitana. Nelle scorse ore è scomparso Alfredo Della Calce, attuale allenatore della Salernitana Women Under 15. Figura di riferimento per il mondo dilettantistico salernitano, da tecnico del Centro Storico Salerno ha conquistato una Coppa Campania di Prima Categoria, è stato anche tecnico delle Under 15 e 16 della Salernitana e Under 17 del Picerno, ricoprendo anche il ruolo di osservatore per la Lazio. La Salernitana è scossa dalla notizia arrivata in mattinata. Sui social tanti attestati di stima. Anche il gruppo squadra delle granatine è sotto shock: “Ci sono persone che non insegnano solo a calciare un pallone, ma insegnano a vivere. Grazie Mister per la passione, la pazienza e l'affetto che hai trasmesso alle nostre figlie. Porteremo sempre nel cuore i tuoi insegnamenti e la tua dedizione per i colori granata. Riposa in pace mister Della Calce”, scrive un genitore di una delle atlete pubblicando la foto di squadra.

La nota della Salernitana

Arriva anche la nota del club: "La proprietà, la dirigenza, gli staff tecnici, i giocatori, le giocatrici e tutti i collaboratori dell’U.S. Salernitana 1919 partecipano con commozione al dolore che ha colpito la famiglia Della Calce per l’improvvisa e prematura scomparsa del caro Alfredo, conosciuto come Dino, allenatore della formazione Under 15 women granata. Mister Della Calce ha dedicato con passione e dedizione il suo tempo ai più giovani. Nel recente passato, tra il 2017 e il 2022, aveva guidato anche diverse formazioni del settore giovanile maschile della Salernitana, dagli Esordienti fino all’Under 17".