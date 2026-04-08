Salernitana, per Faggiano ennesima stangata: il club preannuncia ricorso Il club vuole ridurre la squalifica del ds: la speranza è riaverlo in panchina per i playoff

Una squalifica pesantissima. Il nome di Daniele Faggiano compare anche nell'ultimo comunicato del Giudice Sportivo. Questa volta però niente stop di poche partite. Per il direttore sportivo della Salernitana arriva una sanzione pesante: inibizione fino al prossimo 17 maggio. La decisione è la somma del nervosismo del ds che paga "per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato e per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell’Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato”.

Il club ha presentato pre-ricorso

Uno stop lunghissimo, con Faggiano che rischierebbe di non poter svolgere incarichi Figc e di dover restare lontano dal gruppo in gare ufficiali per buona parte anche dei playoff. Segnale di un nervosismo che la squadra, anche per le vicende extracalcistiche, fa fatica a metter da parte, Proprio la post-season è l'orizzonte che guardano con speranza ormai sia la squadra che la dirigenza. Subito dopo aver conosciuto la stangata, il club ha inoltrato preannuncio di ricorso alla Corte sportiva di appello: chiede che le vengano notificati gli atti della decisione. Sulla scorta dei documenti acquisiti, il club potrà poi istruire il reclamo.