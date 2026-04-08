Atalanta Under 23-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi senza Cionek

Alle ore 20:30 recupero importante di campionato: i metelliani devono scacciare l'incubo playout

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Cava de' Tirreni.  

Un match delicato. La Cavese non può fallire. Il recupero con l’Atalanta Under 23 (ore 20:30) è sfida chiave per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. A Caravaggio, i metelliani devono rispondere agli squilli delle dirette concorrenti e allontanare il rischio playout. Serve una vittoria pesantissima, riscattare il ko nel derby con la Casertana di sabato scorso in un match delicato e contro un avversario ostico.

Prosperi dovrà fare a meno dello squalificato Cionek. Si fa largo l’ipotesi turnover. Davanti a Boffelli, la difesa dovrebbe essere composta da Luciani, Bolcano e Nunziata. Sulle corsie esterne Ubani e Macchi, con Diarrassouba alternativa. In mezzo al campo possibile spazio per Munari e Maiolo, insieme ad Awua e Visconti. In attacco potrebbe riposare inizialmente Orlando: possibile chance dal 1’ per Fella al fianco di Gudjohnsen.

Le probabili formazioni di Atalanta Under 23-Cavese:

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Pardel; Plaia, Obric, Navarro; Bergonzi, Riccio, Panada, Ghislandi; Manzoni, Vavassori; Misitano. All. Pagliuca (Bocchetti squalificato).

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Bolcano, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Munari, Macchi; Gudjohnsen, Fella. All. Prosperi.

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