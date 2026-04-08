Soccorso sul Monte Cervati: due giovani escursionisti recuperati in elicottero In azione due squadre miste del Cnsas e della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto sul Monte Cervati, nel comune di Sanza, per recuperare due escursionisti in difficoltà. L'operazione è scattata su richiesta della centrale operativa del 118.

Sul posto sono state inviate due squadre miste, composte da tecnici del CNSAS e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della stazione di Sant'Angelo Dei Lombardi. I soccorritori hanno raggiunto i due giovani, verificando l'assenza di problematiche sanitarie.

Per accelerare il recupero è stato attivato l'elicottero della Guardia di Finanza, decollato da Napoli, che ha riportato a valle gli escursionisti insieme alle squadre di soccorso.

"Il CNSAS - si legge in una nota - ricorda a tutti gli appassionati di montagna di scaricare e utilizzare l'app GeoResq durante le escursioni, strumento che consente di allertare i soccorsi in modo più rapido e preciso in caso di emergenza".