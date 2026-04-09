Rapina una donna armato di coltello: arrestato dopo un inseguimento Provvidenziale l'intervento della Polizia

Dovrà rispondere di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e detenzione di sostanze stupefacenti, l'uomo arrestato dagli agenti del commissariato di Battipaglia al termine di un inseguimento. L'indagato era già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli agenti, impegnati in un'attività di vigilanza lungo la SP 175 litoranea, sono stati avvicinati da una donna di nazionalità straniera che riferiva di essere stata poco prima minacciata con un coltello e rapinata della somma di 100 euro da un uomo, successivamente datosi alla fuga a bordo di un’autovettura, della quale forniva una dettagliata descrizione.

Durante le fasi di identificazione della vittima, il veicolo segnalato transitava nella stessa area in direzione Eboli. Gli agenti si lo hanno inseguito, riuscendolo a intercettare e bloccare, dopo circa 10 chilometri, nei pressi dell’ospedale Campolongo.

Nel corso delle operazioni, rese particolarmente difficoltose dallo stato di agitazione dell'uomo, gli agenti riuscivano a contenerlo e a sottoporlo a perquisizione personale e veicolare. All’esito dell’attività è stato rinvenuto un coltello con lama di circa 9 centimetri, nonché tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 0,94 grammi.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l'indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Salerno – Fuorni, in attesa del giudizio di convalida.

A suo carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa per la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, in quanto sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.