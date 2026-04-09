Trapani-Salernitana, fischia il lombardo Bozzetto Nessun precedente fra i granata e il bergamasco

Sarà Giorgio Bozzetto a dirigere il match tra Trapani e Salernitana in programma domenica alle ore 14:30. Il fischietto della sezione di Bergamo sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cassano della sezione di Saronno e Luca Marucci della sezione di Rossano. Il quarto uomo designato per la gara è il signor Enrico Gemelli della sezione di Messina, mentre al Football Video Support opererà il signor Giovanni Battista Citarda della sezione di Palermo. Nessun precedente per i granata con il fischietto lombardo