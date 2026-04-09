Salerno, la diaspora del centrodestra: l'Udc snobba Marenghi e appoggia Zambrano Le amministrative in città: lo scudocrociato (come Forza Italia) fuori dalla coalizione "ufficiale"

"La coalizione di Centro che sostiene il candidato a sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il presidente nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro Lorenzo Cesa e il segretario cittadino Mario Polichetti". Ad annunciarlo, in una nota, la compagine che sostiene la candidatura del decano degli ingegneri salernitani.

L’Udc si aggiunge dunque ad Azione/Oltre, Base Popolare, Casa Riformista Italia Viva, Noi di Centro, Forza Salerno, Ora!, Partito Liberaldemocratico, Popolari e Moderati, movimento civico Ali per la città, per un comune e proficuo lavoro che punti a ottenere tutti gli obiettivi della coalizione indicati nel programma elettorale.

Il candidato sindaco Armando Zambrano è ingegnere civile-edile, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, già presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cCoordinatore della Rete Nazionale Professioni Tecniche e Scientifiche e fondatore di "ProfessionItaliane", con alle spalle un’attività professionale rara ed eccezionale.

Il centrodestra salernitano, dunque, si presenterà diviso alle prossime amministrative: la coalizione che sostiene Gherardo Marenghi (con Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Lega) sarà orfana non solo dell'Udc ma anche di Forza Italia.