Immigrazione irregolare, task force della Polizia nella Piana del Sele Individuati ed allontanati tre cittadini stranieri

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nel contrasto all'immigrazione irregolare. Gli agenti nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad una serie di provvedimenti nei confronti di cittadini stranieri risultati non in regola con la normativa vigente.

In particolare, un cittadino di nazionalità ivoriana, già destinatario di un provvedimento di partenza volontaria emesso dal Prefetto di Salerno e rimasto inottemperante, è stato rintracciato dal personale della Polizia Ferroviaria di Battipaglia e, all’esito delle verifiche, è stato accompagnato per il rimpatrio, eseguito con volo in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino nella serata del 14 aprile.

Nel corso della stessa attività, un cittadino di nazionalità srilankese è stato sottoposto a controlli e, all’esito degli accertamenti, nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di espulsione, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, con immediato accompagnamento alla frontiera mediante volo diretto a Colombo nella mattinata del 15 aprile.

Infine, una cittadina di nazionalità rumena, accompagnata presso gli uffici dalla Polizia Municipale di Battipaglia a seguito di attività di controllo del territorio, è risultata inottemperante a un precedente provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Torino, oltre a essere gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La stessa è stata pertanto condotta presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma Ponte Galeria, dove rimane a disposizione in attesa dell’esecuzione del rimpatrio.