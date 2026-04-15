Tragico incidente in Basilicata, muore un 23enne del Vallo di Diano Impatto tra tir: ferito anche un 46enne di Atena Lucana

È di un morto ed un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto in mattinata sulla strada statale 658 Potenza-Melfi, nel territorio di Pietragalla, in Basilicata. L'incidente ha coinvolto due camion, entrambi appartenenti ad aziende salernitane. La dinamica è ancora in fase di ricostrzione.

Nell'impatto ha perso la vita un 23enne, originario del Sudan ma residente a Sassano, nel Vallo di Diano. Ferito l'altro conducente del camion, un 46enne di Atena Lucana. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale "San Carlo" di Potenza, per poi essere trasferito al "San Luca" di Vallo della Lucania. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale Anas. Dolore ed incredulità nel Vallo di Diano per una tragedia che ha scosso le comunità di Sassano ed Atena Lucana.