Siracusa-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi sceglie l'attacco leggero I metelliani vogliono chiudere il discorso salvezza in uno scontro diretto da brividi

Chiudere il discorso salvezza. La Cavese arriva a Siracusa con il compito di voler festeggiare la permanenza in serie C. Il discorso è già bello che avviato. Serve però il timbro della matematica certezza. Dopo l’exploit di Benevento, i metelliani chiedono punti ad un Siracusa alle prese con un vero e proprio dramma sportivo (fischio d’inizio alle ore 20:30): falcidiati dai punti di penalizzazione e con il rischio della retrocessione diretta, i siciliani vogliono tenere in vita ancora la fiammella della speranza per i playout, in attesa di capire quale sarà il destino del club, appeso ad un filo sottolissimo, come raccontato dagli stessi calciatori con una nota stampa durissima pubblicata nella serata di venerdì.

Le scelte di Prosperi

L’allenatore, in tribuna perché squalificato, deve rinunciare a Cionek in difesa e perde anche Visconti in mediana per infortunio. Al loro posto conferme per Peretti e chance per Munari in mezzo al campo. Nel terzetto difensivo anche Luciani e Nunziata. In attacco invece ancora l’attacco leggero, con Orlando a supporto di Minaj.

Siracusa-Cavese, le probabili formazioni:

Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Iob, Marafini, Pacciardi, Cancellieri; Frisenna, Candiano; Di Paola Limonelli, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Peretti, Nunziata; Ubani, Diarrassouba, Awua, Munari, Macchi; Orlando, Minaj. Allenatore: Di Giacomo (squalificato Prosperi).