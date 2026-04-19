Salernitana-Az Picerno, le probabili formazioni: Cosmi riparte dal tridente Diverse novità nell'undici iniziale per l'ultima sfida interna della regular season (ore 20:30)

L’Arechi chiude i battenti. Almeno per qualche settimana. La Salernitana ospita l’AZ Picerno nell’ultima sfida interna della regular season. Alle ore 20:30, in un Arechi che spera di poter trovare l’affetto forte dei suoi tifosi, la squadra di Serse Cosmi continua il suo periodo di avvicinamento ai playoff. Nell’impianto di Via Allende arriva il Picerno, squadra in forma, in grado di mandare al tappeto Catania prima e Cosenza poi, facendo anche un favore ai granata. La Bersagliera è al momento quarta ma vuole vincere per mettere pressione alla Casertana terza in classifica. Un piazzamento che permetterebbe di scendere in campo nei playoff direttamente nella fase nazionale.

Le scelte di Cosmi

L’assenza di Villa obbliga a cambiare qualcosa. Cosmi muove la pedina di Anastasio, cursore di fascia, rilanciando Cabianca in difesa, nel terzetto completato da Golemic e Arena. In mezzo al campo, Gyabuaa è in vantaggio su Carriero mentre De Boer dovrebbe avere un’altra chance in cabina di regia. Sorpasso di Longobardi su Quirini per il ruolo di cursore destro. La certezza è in attacco, con Ferraris ancora sulla trequarti alle spalle del tandem pesante Lescano-Ferrari.

Salernitana-Az Picerno, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Cabianca; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Anastasio; Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi.

Az Picerno (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Del Fabro, Bassoli, Bellodi; Bianchi, Franco; Cardoni, Puglese, Djibril; Abreu. Allenatore: De Luca.