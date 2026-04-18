Salernitana, Langella smentisce interesse per il club L'ex patron della Juve Stabia: "Non c'è una mia volontà nell'ingresso del club"

Con una nota, Andrea Langella, ex patron della Juve Stabia, smentisce il suo interesse nell'acquisto della Salernitana: "Con riferimento alle notizie circolate negli ultimi giorni, ritengo opportuno intervenire per chiarire in modo definitivo la mia posizione. Nel massimo rispetto per la storia, l’identità e il valore della US Salernitana 1919, nonché per la sua attuale proprietà, desidero precisare che non esiste, né è mai esistita, alcuna trattativa o interesse da parte mia per una sua eventuale acquisizione. Le ricostruzioni diffuse risultano pertanto prive di ogni fondamento. Ritengo doveroso chiarire la situazione una volta per tutte, anche nel rispetto delle tifoserie e delle comunità coinvolte, che meritano sempre informazioni corrette e responsabili. Considero questa precisazione esaustiva e non intendo tornare ulteriormente sull’argomento”.