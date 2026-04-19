Salernitana, l'appello ultras: "Gloria non dipende da categoria, tutti uniti" Sui social la carica del cuore pulsante del tifo: "Noi siamo l'unica cosa che resta"

Ieri l'abbraccio alla squadra, alle porte dell'ultima sfida della regular season e in attesa di capire quale sarà il cammino nei playoff. Una carica extra in un momento non facile, con l'incertezza societaria e la trattativa fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini che fa registrare una frenata decisiva. La Salernitana prova a ripartire e lo fa aggrappandosi al suo tifo. Dopo il gesto distensivo degli ultras di ieri pomeriggio, questa mattina la Curva Sud Siberiano si è affidata ai social per caricare l'ambiente. Lo ha fatto rievocando un coro sulle note di Antonello Venditti e dell'immortale "Ricordati di me", diventato il canto d'amore nei momenti difficili della serie A. "RICORDATI che questa storia la scriviamo insieme, sempre, nelle gioie e nelle difficoltà - si legge nella nota -. Ricordiamoci di noi e di chi siamo perché NOI siamo l’unica cosa che conta, siamo quelli che resteranno quando tutti gli altri saranno andati via.

Siamo oltre il risultato, perché la nostra gloria non dipende da una categoria, ma è forgiata nel fuoco che portiamo dentro. Siamo oltre ogni diffida, oltre ogni silenzio forzato, perché non esiste repressione che può fermare una passione che urla per la propria terra e per i propri colori. PERCHE’ QUELLA È NOSTRA È LA NOSTRA VITA. Un unico immenso coro, uno sventolio di bandiere. *Prendi la sciarpa e la bandiera coloriamo la curva di granata e al cielo poi si alzerà il coro che canteremo tutti insieme* ... PER LA NOSTRA CITTÀ. PER LA NOSTRA STORIA. OGGI E PER SEMPRE. RICORDATI DI ME!"