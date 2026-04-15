Salerno: anziana si allontana dal pronto soccorso, salvata dalla Polizia È stata ritrovata a chilometri di distanza dall'ospedale

Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e posto in sicurezza un'anziana di 81 anni che si era allontanata dal pronto soccorso dell'ospedale di Salerno. La donna, affetta da demenza senile, era arrivata al "Ruggi" insieme ai familiari. Dopo alcune ore di attesa, i parenti si sono accorti che la donna, già in stato confusionale fin dalle prime ore della giornata, si era allontanata autonomamente, richiedendo pertanto l’intervento delle forze di Polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, diretto dal vice questore Lara Cianciulli.

Giunti sul posto, gli operatori hanno acquisito immediatamente le informazioni utili e le descrizioni della persona che si era allontanata, provvedendo a diramare le ricerche alla Sala Operativa e avviando contestualmente un’attività capillare sul territorio.

Dopo circa 20 minuti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’anziana, a diversi chilometri dal luogo dell’allontanamento, mentre vagava a piedi in evidente stato confusionale. La stessa è stata prontamente soccorsa, rassicurata e successivamente riaccompagnata presso il Pronto Soccorso, dove è stata affidata ai familiari.

Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di porre in sicurezza la persona e di ristabilire la serenità dei congiunti.