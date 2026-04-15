Salernitana, domani nuovo test amichevole con un club di Eccellenza Oggi la doppia seduta, domani un nuovo allenamento congiunto al Mary Rosy

Testa al Picerno. La Salernitana prova a lasciare fuori dai cancelli del Centro Sportivo Mary Rosy le novità sul possibile cambio della guardia societario. In attesa del possibile rogito, con incontro fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini fissato per domani per la sottoscrizione dell’accordo per la cessione del club, Serse Cosmi accelera: quest’oggi doppia seduta con li uomini guidati da mister Serse Cosmi che in mattinata hanno svolto un lavoro fisico tra palestra e campo, mentre nel pomeriggio si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico e una partita finale a campo ridotto. Differenziato per Roberto Inglese. Palestra e terapie per Filippo Berra, Galo Capomaggio e Luca Villa. Tutti e quattro salteranno la sfida di domenica.

Intanto, lo staff tecnico granata non vuole lasciare nulla al caso e, per la seconda settimana di fila, organizza un test infrasettimanale con una realtà dilettantistica del territorio: dopo l'allenamento congiunto con il San Vito Positano della scorsa settimana, domani al Centro Sportivo Mary Rosy toccherà al Lions MM Montemiletto, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La seduta si svolgerà a porte chiuse.