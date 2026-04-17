Sulle strade è una strage: 44enne muore in un incidente in moto Fatale l’impatto contro un’auto che proveniva dalla carreggiata opposta

Un uomo di 44 anni, M.F., residente a San Valentino Torio, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Sarno, in via San Valentino, nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo.



Lo scontro si è verificato intorno alle 20:30: la vittima stava percorrendo la strada in sella alla propria moto in direzione Sarno, quando si è scontrata frontalmente con un’automobile che procedeva nel senso opposto di marcia.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma i soccorsi non hanno sortito alcun effetto: per il centauro non c’è stato nulla da fare.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, che hanno effettuato i rilievi del caso nell’area transennata per permettere le operazioni di ricostruzione dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore.