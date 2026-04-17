Basket, delusione O.ME.P.S. Battipaglia: arriva la retrocessione dall'A1 Gara-3 del playout amara per le salernitane: la RMB Brixia Basket festeggia la salvezza (72-63)

Serata amara. La O.ME.P.S. Battipaglia dice addio alla serie A1 Femminile. Nell’incontro valevole come Gara 3 del Secondo Turno dei Play-Out, le salernitane vengono sconfitte dalla RMB Brixia Basket (72-63) che festeggia la salvezza e infligge a Battipaglia una sconfitta pesantissima. Per il team biancoarancio, priva di Cupido nella gara chiave per un infortunio rimediato in Gara 2, la stagione 2025/2026, ricca di avversità, si conclude con una amara retrocessione.

La cronaca

Pronti via e Battipaglia, in meno di un minuto, è già sul +4 (0-4). La reazione delle padrone di casa è immediata: Togliani e Tagliamento ispirano il rapido sorpasso di un Brixia che prova anche a scappare via (+5 al 4′, 9-4). Le padrone di casa restano in testa per alcuni minuti (15-10 al 6′) poi, ecco la risalita delle biancoarancio trascinate da una Peoples subito brillantissima e con anche Georgieva in bella evidenza. Al 7′, siamo sul 15-15. Nella parte conclusiva di una prima frazione vivacissima, sono le bresciane a fare leggermente meglio. Al 10′, la RMB è avanti di 2 (19-17).

L’equilibrio manifestatosi nel primo quarto si spezza in una prima metà abbondante di seconda frazione che vede la O.ME.P.S. fare decisamente meglio: le ospiti, trascinate da Fokke e Peoples, al minuto 16 toccano la doppia cifra di vantaggio (+10, 25-35). Brixia non ci sta e, grazie ai canestri di Tagliamento, Winkowska e Togliani, chiude il primo tempo con un pesantissimo parziale di 11-0 in suo favore. All’intervallo lungo, siamo sul +1 interno (36-35).

Dando continuità al momento positivo che stanno vivendo, le padrone di casa allungano in una prima metà di terzo quarto che fa registrare le difficoltà offensive di una Battipaglia che non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Al 25′, siamo sul +7 interno (44-37). A quel punto, però, arriva la reazione ospite, affidata agli spunti di Peoples e Day-Wilson (-3 al 27′, 44-41). È solo un attimo, perché nella parte finale del periodo le lombarde, con Tagliamento sugli scudi, tornano ad allungare ed anche in maniera consistente. Al 30′, Brixia è avanti di 9 (54-45).

La situazione delle ospiti, già difficile, si complica ulteriormente quando, in apertura di ultima frazione, Bongiorno sigla la tripla del +12 (57-45). Di tutt’altro tenore il momento di una Brixia che, lanciatissima, al minuto 34 vola su un +18 che sembra poter chiudere i conti (64-46). Battipaglia, con le spalle al muro, prova a reagire: Peoples (ancora una volta eccellente) e Day-Wilson consentono alle ospiti di dimezzare (o quasi) il ritardo (-10 al 36′, 66-56). Al minuto 37, Winkowska firma l’allungo interno (+12, 68-56) dopodiché, per poco meno di due minuti, non si segna né da una parte né dall’altra, dato statistico assai negativo per una O.ME.P.S. parecchio distante. Nonostante ciò, le viaggianti vogliono crederci: Baldassarre, a poco più di un minuto dal termine, segna la tripla del -8 (69-61); poco dopo, Peoples accorcia ulteriormente (-7, 70-63), ma, ormai, mancano 24 secondi al termine. E quando, pochi istanti dopo, Frustaci segna il canestro del +9, non c’è più niente da fare per Battipaglia. Al PalaLeonessa, è festa grande in casa RMB Brixia Basket: le lombarde, imponendosi con il punteggio di 72-63, conquistano la permanenza in massima serie.

Fonte foto: Profilo Facebook PB Battipaglia 63