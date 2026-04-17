Salernitana, rebus cessione: Iervolino e Rufini, lunedì la deadline La partita a scacchi continua a suon di mosse: trapela pessimismo sulla chiusura dell'accordo

Le distanze sono importanti. Dall’incontro in agenda in uno studio notarile romano per la firma dell'accordo al grande gelo. Quella tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini si è trasformata in una partita a scacchi. Mossa e contromossa, un botta e risposta a distanza, con la volontà dei rispettivi entourage di far filtrare messaggi e tastare animi, sensazioni. Al momento, fa rumore la presa di posizione di Iervolino: l’attuale patron della Salernitana, dopo il preliminare sottoscritto lo scorso 14 marzo, alla vigilia della delicata trasferta di Crotone, aveva preteso garanzie economiche che nemmeno l’aumento di capitale sottoscritto nei giorni scorsi dalla Antarees Srl di Rufini hanno certificato. Da qui le riflessioni, il secondo appuntamento in due settimane saltato per la sottoscrizione del rogito e una pausa che sa di rottura. Chissà se insanabile, solo il tempo dirà se sarà fumata nera.

Deadline definitiva

“O si chiude entro lunedì o niente cessione”, il diktat che viene ribadito da entrambi i fronti. Il 20 aprile scadrà il preliminare sottoscritto lo scorso 14 marzo, quando Iervolino si era convinto di poter cedere la Salernitana. Poi però sono emersi i nodi quando ci si avvicinava alla sottoscrizione dell’accordo definitivo. Gli ultimi, secondo una tabella temporale, hanno minato la fumata bianca: due i punti che Iervolino avrebbe voluto risolvere prima del via libera. Il primo è legato all'aumento di capitale di Antarees, arrivato nel pomeriggio di martedì. La cifra (1,25 milioni di euro) sarebbe stata poi versata dopo tre giorni dal via libera che doveva arrivare dalla Federcalcio, una volta effettuati tutti i controlli e dato il placet al cambio proprietà. Quando? Venti giorni, forse trenta. Proprio l'attesa per il benestare della Federcalcio ha aperto ad un altro fronte di analisi: in attesa del semaforo verde, ci sarebbe stato un periodo di cogestione in cui Rufini avrebbe voluto provare però subito avere margine di manovra, con l'inserimento dell'advisor Sarandrea nel Cda. Tre i temi sollevati ieri: in particolare il nuovo contratto con lo sponsor tecnico che dovrebbe/potrebbe legarsi alla Salernitana per i prossimi anni; le spese per lo staff tecnico che sfiorano il milione di euro; i costi fissi di amministrazione che sfiorano i 900mila euro. Dai rispettivi entourage filtrano posizioni opposte. E intanto il destino della Salernitana resta ancorato a Iervolino.