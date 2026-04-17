Calcio a 5, venerdì di fuoco per la Feldi Eboli: scontro diretto con la L84 Ripresa del campionato col botto: la vice-capolista sfida la terza in classifica

Dalla gioia della semifinale di Coppa Italia allo scontro diretto di campionato. Dopo la sosta per le nazionali, Feldi Eboli e L84 tornano a incrociare i propri destini. Questa volta il palcoscenico è quello del campionato, si torna a Leinì per una sfida che ha sempre il suo fascino: seconda contro terza, questa sera (ore 20:30) le volpi faranno visita ai piemontesi in uno dei big match più attesi del turno. Per la squadra di mister Luciano Antonelli si tratta di una gara fondamentale per riprendere immediatamente il passo dopo lo stop interno contro la Came Treviso e rilanciare la corsa nelle zone alte della classifica. Di fronte ci sarà una L84 che resta una delle formazioni più attrezzate e temibili della Serie A, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a qualità, organizzazione e grande intensità.

Un campo, quello del PalaMaggiore, che rievoca sempre dolci ricordi alle volpi, che in Piemonte hanno conquistato la loro prima Supercoppa Italiana, ma il precedente più recente è ancora vivido nella memoria di tutti. Nelle Final Eight di Coppa Italia, le due squadre diedero vita a una gara folle e ricca di colpi di scena, terminata 4-4 e decisa soltanto ai calci di rigore in favore della Feldi. Un successo che aprì alle volpi le porte della finale e confermò, ancora una volta, la capacità dei rossoblù di esaltarsi nelle sfide ad alta tensione.

Serve una risposta importante sia dal punto di vista tecnico che mentale, come sottolinea anche Tiago Lemos nella classica conferenza stampa prepartita:“La pausa ci ha aiutato a resettare la mente e ritrovare le energie. Sono rientrato da qualche mese e partita dopo partita cerco di tornare al livello che mi compete e piano piano mi sto avvicinando al 100%. Contro L84 sarà una gara di altissimo livello, i dettagli faranno la differenza, la concentrazione sarà determinante perchè abbiamo visto anche in Coppa Italia come sono stati bravi ad approfittare di ogni nostra minima sbavatura”, le parole del numero 20 rossoblù.