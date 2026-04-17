Capaccio Paestum, revocate le misure cautelari per Alfieri e Greco Ma l'ex sindaco resta agli arresti domiciliari per un'altra inchiesta

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha revocato le misure cautelari all'ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri e all'ex rup Carmine Greco, coinvolti nell'inchiesta per i presunti appalti pilotati della pubblica illuminazione nella città dei templi. Revocato l'obbligo di dimora a Torchiara per Alfieri e del divieto di dimora a Capaccio Paestum per Greco. Accolte, dunque, le istanze presentate dagli avvocati Agostino De Caro, Domenicantonio D’Alessandro ed Enrico Tedesco.

Alfieri, tuttavia, è ancora ristretto agli arresti domiciliari per un'altra inchiesta, quella legata al presunto patto elettorale politico-mafioso in occasione delle Amministrative del 2019. Per questa vicenda l'ex sindaco è già stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Salerno.

Per il primo filone d'inchiesta, invece, è in corso il dibattimento presso il Tribunale di Vallo della Lucania.