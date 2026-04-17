Nocera Inferiore, incidente sul lavoro in un caseificio: titolare perde la gamba L'uomo è rimasto incastrato in un macchinario

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Nocera Inferiore. La vittima è il titolare di un caseificio che ha riportato lesioni gravissime ad una gamba. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario durante le operazioni di produzione. La situazione è apparsa molto delicata sin dall'inizio. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare d'urgenza l'uomo presso l'ospedale "Umberto" I di Nocera Inferiore.

Nonostante i tentativi effettuati dai medici, si è resa necessaria l'amputazione della gamba rimasta incastrata nel macchinario. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che, adesso, dovranno provare a ricostruire la dinamica dell'incidente, al fine di capire se siano state rispettate tutte le misure legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.