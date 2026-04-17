Salernitana-AZ Picerno, la prevendita non decolla: il dato Lontana la doppia cifra

L'incertezza societaria, la trattativa saltata tra Iervolino e Rufini, un destino ancora tutto da scrivere. Sono tantissimi i punti di domanda che accompagnano la Salernitana verso il finale di stagione. Mentre la squadra carica le pile per la post-season e prova la rincorsa al terzo posto, fondamentale per scendere in campo nei playoff dal turno nazionale, l'ambiente appare scollegato. I tanti 'se' e 'ma' che accompagnano le ultime curve di un campionato tortuoso presentano il conto anche sul numero dei tagliandi staccati. Ad oggi, secondo quanto comunicato dal club, sono 1400 i biglietti venduti, con una folta delegazione da Picerno che avrà un settore ospiti con ben 240 tifosi. Insomma, ad oggi si annunciano oltre 7000 spettatori per un posticipo domenicale. Numeri non da capogiro per una tifoseria che ora guarda più al futuro societario che al campo, seppur manchino ancora 48 ore al fischio d'inizio.