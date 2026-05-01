I parenti di Franco, ucciso ad Ibiza: "Sarai sempre nei nostri cuori" Il messaggio della zia affidato ai social: "Eri il sorriso alla vita"

"Francesco, tesoro mio, che dolore immane la tua perdita. È un dolore troppo forte". Sono le parole affidate a Facebook da Anna Sessa, zia di Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne originario di Pagani, nel Salernitano, accoltellato a morte mercoledì 29 aprile nei pressi di un bar di Platja d'en Bossa, a Ibiza.

La ricostruzione: una discussione, poi la coltellata al fianco

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Civil delle Baleari, titolare delle indagini, il giovane è stato colpito con una coltellata al fianco nel pomeriggio del 29 aprile, al culmine di una discussione. Francesco Sessa si era trasferito sull'isola spagnola per cercare lavoro. Era impiegato come pizzaiolo in un noto locale della zona. I familiari più stretti sono già volati in Spagna per seguire da vicino l'evolversi della vicenda. Si attendono ancora notizie sui tempi del rientro della salma in Italia.

Il messaggio della zia: "Eri il sorriso alla vita"

Ad esprimere pubblicamente il dolore di parenti e amici è stata la zia Anna, con un lungo post sui social. "Sei stato, sei e sarai sempre nei nostri cuori devastati da questo dolore incontenibile – scrive la donna –. Tu sei stato il sorriso alla vita, il buonismo del mondo viveva in te, nel tuo mondo meraviglioso, gioioso di ragazzo speciale, di santi e sani principi. Il tuo gran cuore solidale raggiungeva tutti e amava tutti". Nel messaggio, la donna lo saluta con parole di profonda commozione: "Oggi sei l'angelo più bello del cielo. Ciao Francesco, ci rivedremo presto."