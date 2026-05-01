Lavori sulla Napoli-Salerno: circolazione sospesa dal 10 maggio al 29 giugno Sette settimane di cantieri per ammodernare la linea ferroviaria: tutte le info

Sette settimane di cantieri sulla linea ferroviaria storica Napoli–Salerno via Cava de' Tirreni. Dal 10 maggio al 29 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale che comporteranno la sospensione della circolazione tra le stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Salerno, con ricadute su treni ad alta velocità, regionali e metropolitani.

L'investimento complessivo ammonta a circa 60 milioni di euro, in parte finanziati con fondi PNRR, e coinvolgerà ogni giorno oltre 100 persone tra dipendenti RFI, FS Engineering e ditte appaltatrici.

Installazione dell'ERTMS: la tecnologia che già viaggia sull'alta velocità arriva sulla linea storica

Il cuore del programma è la preparazione all'installazione dell'ERTMS, il sistema europeo per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, già adottato sulla rete ad alta velocità. La tecnologia garantirà maggiore regolarità, migliore gestione del traffico e una riduzione dei costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Parallelamente saranno eseguiti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in corrispondenza del cosiddetto "trincerone" nel Comune di Torre Annunziata, lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo di muri nei pressi del porto del Granatello, e il rinnovo dei deviatoi nelle stazioni di Pompei e Santa Maria la Bruna.

Frecciarossa limitati a Napoli Centrale, bus sostitutivi per Pompei

Sul fronte dell'alta velocità, i Frecciarossa della relazione Roma–Pompei (treni 9568 e 9693) saranno limitati a Napoli Centrale. La tratta Napoli–Pompei sarà coperta da servizi bus Freccialink in connessione con i Frecciarossa nella stazione di Napoli Afragola.

Regionali: cancellazioni, limitazioni e percorsi alternativi

Le modifiche più estese riguardano il Regionale di Trenitalia. I treni della relazione Nocera Inferiore–Salerno saranno integralmente cancellati. I convogli della relazione Napoli Campi Flegrei–Salerno/Torre Annunziata Centrale/Castellammare di Stabia saranno in parte limitati o attestati alla stazione di Napoli San Giovanni Barra, in parte soppressi sull'intera tratta. Alcuni treni della relazione Napoli–Salerno/Sapri percorreranno l'itinerario alternativo via Monte del Vesuvio; altri subiranno variazioni di orario o saranno limitati a Salerno.

Saranno attivate corse con bus sostitutivi sulle direttrici Salerno–Napoli Centrale, Salerno–Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale–Castellammare di Stabia, e viceversa. RFI avverte che i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi per via del traffico stradale e che la capacità dei bus potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio ferroviario.

Sui mezzi sostitutivi non è consentito il trasporto di biciclette, monopattini elettrici e animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.