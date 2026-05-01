Arechi possibile casa della Champions League: la richiesta del Napoli Women Il club partenopeo ha inserito l'impianto salernitano come casa per gli impegni europei

I lavori di restyling sono ancora fermi alla fase preliminare, con il nodo legato ai finanziamenti del progetto da oltre 100 milioni di euro. Finirà la stagione sportiva e poi si capirà quale sarà la direzione. Intanto, l’Arechi potrebbe diventare cornice di una delle maggiori competizioni continentali, anche senza l’intervento delle ruspe. Dopo aver ospitato Italia-Spagna di Nations League, un assist per inserire l’impianto di via Allende nel novero degli stadi da Champions League arriva dal Napoli Woman. Il club partenopeo avrebbe sondato la disponibilità di poter disputare all’Arechi le sfide della squadra azzurra, in caso di qualificazione alla massima competizione continentale. Come riporta “La Città di Salerno”, da Palazzo di Città sarebbe anche già arrivato il via libera ad ospitare la manifestazione.

Un semaforo verde nel nome anche del rapporto che lega le due società, con la Salernitana Woman protagonista nelle scorse settimane di un test congiunto con il Napoli, impegnato nella rincorsa all’accesso alla prossima Champions League. Un momento importante sarà quello di domani: a 270’ dal termine del campionato infatti, il Napoli occupa il quarto posto in classifica, a soli due punti dalla Juventus. Domani ci sarà lo scontro diretto che, in caso di successo del Napoli Woman, varrà il terzo posto, l’ultimo utile per la qualificazione ai preliminari della prossima Champions.