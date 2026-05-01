Ex Salernitana, Coda all'ultima con la Samp: i granata sono idea per il futuro Il bomber all'ultima al Ferraris. E il futuro resta un rebus

Una stagione ad un passo dalla doppia cifra. Massimo Coda ha timbrato ancora una volta il cartellino. Il suo cammino con la Sampdoria racconta di nove gol e tre assist in ventisei presenze nel campionato di serie B. Uomo dei record per la cadetteria, per l'attaccante nativo di Cava de' Tirreni potrebbe però arrivare l'addio dalla Sampdoria. Il contratto con i blucerchiati è in scadenza nel prossimo giugno. Al momento non filtra nessuna apertura né trattativa per il rinnovo. Protagonista lo scorso anno per la salvezza dei blucerchiati, per l'attaccante campano si aprono nuovi spiragli. E la Salernitana resta tentazione sempre fortissima, anche alla luce dei contatti nella stagione di serie B per riportarlo in granata.

Restano gli ultimi 180 minuti da vivere con la maglia blucerchiata. Il calciatore è a disposizione seppur non è al top per un problema fisico. Con il Sudtirol potrebbe consumarsi l'addio. Il tecnico Attilio Lombardo ha spiegato: «La prima cosa che devo fare è pensare alla partita, pensare al risultato che ci permetterebbe di essere salvi. Con tutto il rispetto e la stima che ho per Massimo. Lo so che potrebbe essere la sua ultima partita a Marassi. Massimo è riuscito a recuperare dal suo infortunio. Ma ora non mi pongo il problema Coda. Ora mi pongo il problema di vincere la partita. Poi se staremo vincendo, ben venga Massimo. Non ho mai negato niente a nessuno, non ho mai negato la titolarità a Massimo. Se ci sarà l’occasione, bene».