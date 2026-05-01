Avversari Salernitana, "no alle squadre B": ultras Casertana alzano la voce

L’aria dei playoff da una parte, la linea intransigente dall’altra. La Casertana, archiviata la delusione per il quinto posto in classifica, riparte con la post-season e si appresta a sfidare l’Atalanta Under 23. Un avversario però che rievoca una delle tante battaglie portate avanti dai movimenti ultras italiani. Per questo motivo, con una nota ufficiale, nonostante la posta in palio altissima, con una nota ufficiale i “Fedayn Bronx 1981”, gruppo organizzato del tifo rossoblu, ha annunciato la non presenza al Pinto. “Motivi di coerenza” spingeranno gli ultras a “portare avanti il proprio ideale: no alle squadre B”.
Protesterà anche il gruppo “Caserta Ultras”. I tifosi hanno organizzato una manifestazione simbolica, lasciando vuoti gli spalti dei Distinti per i primi 15 minuti. "Vogliamo ribadire la nostra totale avversione rispetto al calcio moderno e a tutto ciò che lo rappresenta, ivi incluse le cosiddette squadre B", si legge nella nota del gruppo.