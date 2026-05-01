Salernitana, Ferraris è l’uomo in più: nei playoff sa già come si fa Lo scorso anno spezzò il sogno di diversi granata. E in caso di B scatterebbe il riscatto

Tre su tre. Serse Cosmi ha il suo uomo in più. Partenza da urlo, finale in crescendo. Andrea Ferraris, dopo una parentesi centrale piuttosto lunga anonima, con il solo squillo nel pari amaro con il Giugliano, ora è pronto a trascinare la Salernitana. Cosmi gli ha ridato fiducia, lo ha posto al centro del suo 3-4-1-2 per dargli minuti e fiducia. Tutto ricambiato con prestazioni più che sufficienti, spiragli di grande qualità e tecnica. “Con lui ho un attaccante che si muove come un centrocampista, abile ad agire tra le linee”, la carezza di Cosmi che lo aveva lanciato a Trapani, chiedendogli scusa pubblicamente sia per la sostituzione con il Latina nel cuore del primo tempo dopo l’espulsione di Capomaggio che per il mancato ingresso con il Benevento.

Killer di sette granata nei playoff dello scorso anno

Acqua passata. Nei playoff il senso del gol e la brillantezza dello scuola Juventus ritorneranno utilissimi. Ferraris sa già come si fa: lo scorso anno con il Pescara realizzò l’impresa, mettendo la firma anche con due gol. E sulla sua strada mandò ko diversi tesserati granata. Nel primo turno nazionale spezzò il sogno del Catania di Inglese, Anastasio e del ds Faggiano. In semifinale, diede un dispiacere grandissimo all’Audace Cerignola dell’ex Raffaele ma soprattutto dei compagni di squadra Achik, Capomaggio e Tascone. Infine la finalissima con la Ternana, i calci di rigore dell’Adriatico che videro far festa il Pescara e dare un boccone amarissimo a De Boer. In palio c’è la serie B ma anche l’obbligo di riscatto da 350mila euro in caso di promozione. Ferraris si gioca presente e futuro.