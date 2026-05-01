Viene dimesso, poi muore a poche decine di metri dall'ingresso dell'ospedale L'uomo, 78 anni, era stato ricoverato per gravi difficoltà respiratorie

Un uomo di 78 anni, residente a Vallo Scalo, è morto a pochi decine di metri dall'ingresso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania poco dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso, dove era stato ricoverato per gravi difficoltà respiratorie.

Il ricovero e le dimissioni

L'anziano era stato trasportato in ospedale dai sanitari di Omignano. All'arrivo presso il nosocomio vallese è stato preso in carico dai medici. Dopo le visite, l'uomo è stato dimesso.

Il malore e i soccorsi

Pochi istanti dopo aver lasciato la struttura, mentre si trovava in auto con la compagna, il 78enne si è improvvisamente sentito male. Il veicolo aveva percorso solo poche decine di metri. E' stata ovviamente la donna a lanciare l'allarme ed a chiedere nuovamente il supporto dei medici dell'ospedale "San Luca". Tutto inutil, purtroppo: per il malcapitato non c'è stato nulla da fare.