Scopre che il marito la tradisce: prima lo narcotizza e poi lo evira La donna è stata arrestata dai carabinieri

Orrore ad Angri, in una casa di via Zurlo. Un uomo di 41 anni è stato evirato dalla moglie ed ora è ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Ad aggredirlo sarebbe stata la donna, 35 anni, che avrebbe scoperto una relazione extraconiugale dell'uomo.

I coniugi, di nazionalità bengalese, vivono nella cittadina dell'agro da tempo.

Stando a quanto risulta dalle prime indagini, affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera, la donna avrebbe deciso di vendicarsi dopo aver scoperto il tradimento.

Il 41enne sarebbe stato narcotizzato a tavola. La moglie ha atteso che si addormentasse per poi evirarlo con un coltello.

Nonostante la grave ferita, l'uomo ha chiesto l'aiuto dei vicini, che hanno allertato i soccorsi. La donna è stata arrestata dai carabinieri, ed ora si trova in una cella del carcere di Fuorni, a Salerno.