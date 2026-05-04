Si ribalta col kayak, escursionista trovato morto nel fiume Sele La salma è stata recuperata dai Vigili del fuoco di Agropoli

Un uomo è stato trovato morto nelle acque del fiume nel territorio di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

Il corpo senza vita era all’interno di un kayak ribaltato, rinvenuto dai Vigili del Fuoco nel corso di un intervento di soccorso in località Via Sandra Pertini, nei pressi della SR ex SS166.

Il ritrovamento

Ad intervenire sul posto è stato il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Agropoli, allertato per un’operazione di soccorso a persona. Al loro arrivo, i soccorritori hanno purtroppo constatato il decesso dell’individuo, il cui corpo si trovava a bordo dell’imbarcazione capovolta nelle acque del fiume.

Le operazioni di recupero della salma sono state condotte dalla squadra fluviale, già operativa sul luogo al momento del ritrovamento.

Accertamenti in corso

Sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti per ricostruire le circostanze e la dinamica dell’accaduto. Le cause del decesso sono ancora da chiarire.