Salernitana, marcia verso i playoff: giovedì possibili porte aperte Inizia oggi la settimana che porterà al debutto in post-season. E il club prepara una sorpresa

Ventiquattro ore per tirare il fiato prima della full-immersion playoff. Dopo la sgambatura in famiglia, Serse Cosmi tira il freno. Lo aveva già fatto in concomitanza con il primo maggio, ora lo rifà all’inizio di una settimana che avrà come culmine la prima uscita nella post-season della Salernitana, in programma domenica, con avversario, luogo ed orario da definire (sarà sicuramente in trasferta). Se la Bersagliera riuscirà a fare strada sarà un mese all’insegna del ping pong di partite mercoledì-domenica: da qui la scelta di ricaricare le batterie psicofisiche per poi concentrarsi sul campo.

Giovedì porte aperte all’Arechi

E, in attesa di conoscere l’avversario con il sorteggio in programma giovedì, la Salernitana vuole prendersi fino all’ultima goccia di entusiasmo. Spera di poter avere i tifosi al suo fianco anche in trasferta ma intanto si prepara all’abbraccio di giovedì all’Arechi. Il test congiunto con il Faiano, salvo contropiedi dello staff tecnico, si disputerà nel pomeriggio di giovedì al Principe degli Stadi, con porte aperte e il calore del tifo a dare la giusta adrenalina in vista della post-season. Da valutare le condizioni di Capomaggio e Berra, con il primo che è il più vicino a rientrare nella lista dei convocati.