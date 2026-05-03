Salernitana, c’è un’altra squadra granata ai playoff: impresa Under 17 a Trapani I ragazzi di mister Landi vincono 1-3 in Sicilia nello scontro diretto e si prendono gli spareggi

Un successo pesantissimo. La Salernitana Under 17 centra l’obiettivo playoff. A Trapani, in uno scontro diretto chiave per l’accesso alla post-season, i granatini di mister Landi compiono un’impresa espugnando il Provinciale. Successo col punteggio di 1-3 con decisivi i gol di Caprio, Russano e Valentino. Una vittoria pesantissima che ha permesso alla Salernitana di scavalcare il Trapani al terzo posto e prendersi un posto ai playoff.

Ora, nella post-season, i granatini sfideranno la Ternana che ha chiuso al secondo posto. La Salernitana scenderà in campo prima in casa a San Cipriano Picentino, casa delle sfide interne per i ragazzi di Landi, e poi nel ritorno in Umbria nel nome del vantaggio per il miglior piazzamento. Inoltre, in caso di parità di punteggio, la Ternana si qualificherebbe ai quarti di finale senza bisogno dei tempi supplementari e dei rigori.