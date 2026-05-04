Playoff Serie C, prime sorprese: gli accoppiamenti della seconda fase Dopo la domenica che ha rotto il ghiaccio, mercoledì tutti in campo. La Salernitana aspetta

I Playoff Serie C prendono il via, con la Salernitana spettatrice interessata di quanto avvenuto sui campi di tutta Italia. E non mancano le sorprese. Nella domenica dedicata al ritorno in campo della serie C, il Cittadella passa il turno ma soffre con l’Arzignano (2-2). In serata, nel girone C, la Casertana ha la meglio sull’Atalanta Under 23 (1-0), il Crotone impatta con il Cerignola e fa valere il fattore campo (1-1), exploit del Casarano a Monopoli (1-2). Negli altri gironi pochi gol ma tantissima intensità: il Lumezzane fa 0-0 con l’Alcione Milano ma fa festa, la Pianese esclude la Ternana fissando il punteggio sull’1-1 finale, il Pineto batte il Gubbio (2-1), a sorpresa la Giana Erminio fa il colpaccio a Trento (1-2) e la Juventus Next Gen elimina la Vis Pesaro (2-2).

Gli accoppiamenti del prossimo turno

Nel prossimo round, in programma mercoledì, subentreranno anche le quarte classificate di ogni girone, che sfideranno la peggior posizionata del proprio gruppo. I match saranno:

Cosenza-Casarano; Casertana-Crotone; Lecco-Giana Erminio; Cittadella-Lumezzane; Campobasso-Pineto; Juventus Next Gen-Pianese.

Come nel primo, anche nel secondo turno della fase del girone, la formazione con la miglior classifica nella stagione regolare non solo ospiterà il proprio avversario in casa ma avanzerà in caso di parità al termine dell’incontro. La Salernitana conoscerà solo giovedì 7 il proprio avversario con il sorteggio delle squadre qualificate.