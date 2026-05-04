Mutilato dalla compagna ad Angri, migliorano le condizioni del 41enne Convalidato l'arresto della compagna che resta in carcere

È fuori pericolo il 41enne del Bangladesh che, nel pomeriggio del 1° maggio, è stato evirato dalla compagna, arrestata e condotta in carcere dai carabinieri. I medici dell’ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore sono riusciti ad evitare conseguenze peggiori, prendendo subito in carico il paziente che era arrivato in pronto soccorso con un grave choc emorragico. In poche ore, infatti, lo straniero aveva perso circa 3 litri di sangue ed i valori dell’emoglobina erano passati da 15 a 8. La mutilazione ha alterato i tessuti e compromesso la funzione dell’organo. I medici ritengono che il paziente potrebbe parzialmente recuperare attraverso un intervento ricostruttivo.

Nelle scorse ore, intanto, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto per la compagna, una connazionale 35enne che resta in carcere. Alla base del gesto ci sarebbero incomprensioni scaturite dalla volontà dell'uomo di ospitare nell'abitazione di Angri anche la prima moglie, probabilmente insieme ai figli.