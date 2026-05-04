"Salerno non dimentica il Grande Torino", la nota di Bicchelli Il ricordo del parlamentare salernitano con una nota stampa

Una nota per sugellare il legame fra Salerno e Torino. Il deputato salernitano di Forza Italia Pino Bicchielli con una nota ricorda il 77esimo anniversario della tragedia di Superga che scrisse la parola fine sulla leggenda del grande Torino: “Ogni tifoso della Salernitana rivolge un pensiero al Grande Torino, simbolo immortale del calcio italiano e patrimonio della memoria collettiva nazionale. C’è un legame storico tra la città e gli Invincibili e il precedente in serie A tra le due squadre risalente alla stagione 1947-48, quando il Torino espugnò 4-1 il Comunale di Salerno, attuale stadio Vestuti".

"Proprio all'ingresso del Vestuti - aggiunge Bicchielli - nella piazza intitolata a Renato Casalbore, fondatore e direttore di Tuttosport e tra le vittime di Superga, è presente una lapide che ricorda il Grande Torino e tutti quelli che persero la vita il 4 maggio 1949. La lapide fu scoperta poco dopo la tragedia, in occasione dell'arrivo della tappa Cosenza-Salerno del Giro d'Italia del 1949, vinta da Fausto Coppi. Da granata a granata, da Torino a Salerno, il calcio continua a insegnarci che esistono valori che superano il tempo e i risultati sportivi. Il mito del Grande Torino vivrà per sempre".