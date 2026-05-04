FOTO. Camion si ribalta sull'autostrada A2, autista in ospedale L'impatto è avvenuto tra i comuni di Eboli e Campagna

Ennesimo incidente stradale in provincia di Salerno. Questa mattina, intorno alle 11, un autocarro che trasportava biancheria da lavanderia si è ribaltato sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il sinistro stradale si è verificato al chilometro 37 della carreggiata sud, nel tratto compreso tra i comuni di Eboli e Campagna. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

?Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per estrarre l'autista dalle lamiere del mezzo, mettere in sicurezza il veicolo coinvolto e l'area circostante. ?L'autista è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso; secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.