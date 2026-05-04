FOTO. Camion si ribalta sull'autostrada A2, autista in ospedale

L'impatto è avvenuto tra i comuni di Eboli e Campagna

foto camion si ribalta sull autostrada a2 autista in ospedale
Eboli.  

Ennesimo incidente stradale in provincia di Salerno. Questa mattina, intorno alle 11, un autocarro che trasportava biancheria da lavanderia si è ribaltato sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il sinistro stradale si è verificato al chilometro 37 della carreggiata sud, nel tratto compreso tra i comuni di Eboli e Campagna. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

?Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per estrarre l'autista dalle lamiere del mezzo, mettere in sicurezza il veicolo coinvolto e l'area circostante. ?L'autista è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso; secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

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