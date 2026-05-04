Playoff Serie C, Longo (all. Crotone): "Format ingiusto, va rivisto" La disamina del tecnico qualificato al secondo turno: "Serve introdurre forbice di punti"

Il primo turno va in archivio. Il Crotone sorride e si prepara a scendere in campo mercoledì nella sfida delicatissma con la Casertana. Dopo il pari con l'Audace Cerignola che è valsa la qualificazione, l'allenatore dei pitagorici, il salernitano Emilio Longo, ha tenuto una lunga riflessione sul format dei playoff: "Come nei playout credo sia necessario inserire una forbice di punti che possa permettere di non disputare la post-season. Non credo sia giusto che una quarta classificata giochi una partita contro una squadra che ha fatto venti punti in meno. Perché i playout non si disputano se si supera la distanza di otto punti e i playoff sì? Questo è un aspetto da tenere in considerazione: così si mette a repentaglio anche l’investimento di chi ha chiuso al secondo posto e non è riuscito a vincere il campionato. Negli anni sono pochissime le seconde piazzate che sono riuscite nell’impresa. Tutti parlano di grande spettacolo? Sono costi che coprono le società e che non ritornano indietro. Ed è per questo che bisogna ammettere e capire che chi fa meglio in campionato deve avere dei vantaggi”.