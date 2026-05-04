Salernitana, i playoff per evitare una C a suon di "derby": il possibile girone I primi verdetti permettono di immaginare quello che sarà il raggruppamento meridionale

La corsa ai playoff prende il via e inizia anche a definire quello che sarà verosimilmente la composizione del prossimo girone meridionale di serie C. Gli occhi sono rivolti sul cammino della Salernitana, con il Catania tra le squadre di maggiore blasone, testimoniato anche dalle presenze da urlo allo stadio, con gli etnei primi e i granata secondi per numero di spettatori. La corsa promozione potrebbe permettere alla Salernitana di evitare una stagione 2026-2027 all'insegna di derby infuocati. Con il successo del Savoia e la promozione in C del club di Torre Annunziata sono al momento ben cinque i club campani con il biglietto in mano per il prossimo campionato. Parliamo di Cavese, Giugliano e Sorrento che hanno strappato la salvezza, alle quli aggiungere anche le neo-promosse Scafatese e Savoia. E in lizza per i playoff ci sono Salernitana e Casertana, con una delle due o entrambe che giocheranno in C. A decidere per loro il destino saranno i playoff.

Il possibile girone

Gli occhi sono puntati sulla post-season di C ma anche a ciò che succederà in serie B, con l'incognita Bari, in lotta per non retrocedere. E il mondo del calcio campano si augura in una chiusura positiva della querelle Juve Stabia, protagonista di una nuova stagione da urlo sul campo con la conquista dei playoff per sognare un posto in A. Al momento sarebbero queste le squadre partecipanti al girone C, con la possibilità anche di ospitare l'Inter Under 23 nel nome del principio di rotazione per le seconde squadre:

Audace Cerignola

Altamura Team

Barletta

Cavese

Inter Under 23

Latina

AZ Picerno

Monopoli

Sorrento

Giugliano

Scafatese

Savoia 1908