Pizzaiolo paganese ucciso a Ibiza, un testimone: "Il 45enne irpino non c'entra" Le indagini sull'omicidio del 35enne Franco Sessa

Proseguono le indagini sulla morte di Franco Sessa, il 35enne di Pagani ucciso con una coltellata al torace a Ibiza. Sabato scorso il Tribunale dell'isola ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti del 45enne nato ad Avellino sospettato dell'omicidio.

Ma l'inchiesta presenta ancora diversi punti da chiarire: come riporta Il Diadio de Ibiza, infatti, al vaglio degli inquirenti c'è anche la testimonianza di un amico e collega dell'indagato che scagiona il 45enne irpino.

Nel momento in cui Sessa è stato ucciso, infatti, l'indagato si trovava altrove per consegnare un veicolo ad un cliente all'aeroporto di Ibiza. Testimonianza sulla quale sono in corso le verifiche da parte della Guardia Civil.

Quel che è certo è che Sessa e il 45enne avellinese si conoscevano: sui social ci sono diverse immagini dei due insieme ad alcuni eventi, tra cui anche una serata in discoteca a Madrid.