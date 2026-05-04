Pontecagnano: spararono ad un buttafuori, nei guai quattro persone L'episodio si verificò a giugno all'esterno di una discoteca

Spararono ad un buttafuori di un locale della Costa sud di Salerno: a undici mesi di distanza da quell'episodio, sono finite nei guai quattro persone. Nei giorni scorsi i carabinieri del N.O.R.M. - Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a Torre Annunziata, Fuorni (SA), Pompei e Gragnano.

S.I e G.C. sono finiti agli arresti domiciliari, G.D. è destinatario dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e L.D.M. di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I quattro sono indagati a vario titolo per tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma in concorso.

Secondo la ricostruzione operata, S.I., insiemeagli altri tre indagati, nella notte del 29 giugno 2025, nei pressi di un locale notturno di Pontecagnano Faiano, avrebbe esploso colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un addetto alla sicurezza al locale attingendolo al braccio sinistro.

