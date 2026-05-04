Salerno, rapinano coppia in piazza San Francesco: un arresto Denunciata anche la vittima che aveva provato a difendersi con un coltello

Nella nottata del 2 maggio, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 per una lite animata in piazza San Francesco, a Salerno, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante, è tempestivamente intervenuta sul posto. All’arrivo degli operatori, uno dei due aggressori era già riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro veniva bloccato e condotto negli uffici di polizia.

Dai primi accertamenti è emerso che due cittadini stranieri avevano avvicinato un cittadino italiano, insistendo nel richiedere del tabacco e rivolgendo nel contempo espressioni offensive alla sua compagna. Al tentativo dell’uomo di allontanarsi, la situazione degenerava: uno dei due soggetti lo aggrediva con calci e pugni, utilizzando anche una bottiglia di vetro e pietre, mentre il complice lo immobilizzava alle spalle. Nel corso dell’aggressione, i due riuscivano a sottrarre alla vittima il borsello che portava al collo, dandosi quindi alla fuga.

L’uomo, nel tentativo di recuperare il bene sottratto e fermare gli aggressori, estraeva un coltello dalla tasca, mentre questi continuavano a lanciare pietre nella sua direzione. All’esito delle attività, il soggetto fermato è stato tratto in arresto per rapina aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato tradotto presso la locale casa circondariale.

La vittima è stata invece deferita in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’identificazione del complice.